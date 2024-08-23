Мэр Сочи рассказал о решении проблемы с водоснабжением на курорте

Нагрузка на коммунальные сети в разгар курортного сезона в разы возросла, жалобы на перебои с водой на этой неделе поступали от жителей Бытхи, улиц Транспортной, Целинной и Механизаторов.

Для перераспределения нагрузки в системе водоснабжения на курорте скорректировали график работы котельных. На всех коммунальных предприятиях круглосуточно дежурят спецгруппы, которые выезжают по жалобам и устраняют аварии.

«Темпы обновления сетей в Сочи высокие, но мы пока лишь догоняем динамику развития города и рост турпотока. В следующем году построим 81 км сетей водоснабжения и водоотведения. На эти цели получено 5,3 млрд рублей — и это только первый этап программы комплексного развития. Еще 35 млрд направим на усиление 6 существующих и строительство одного нового комплекса очистки — эта работа займет около 3 лет и даст ощутимый эффект для экологии курорта», — написал глава Сочи Андрей Прошунин в Telegram.

Кроме того, мэр поручил усилить контроль за незаконными стоками и взаимодействие с Роспотребнадзором. Сейчас проверка идет на Мамайке — там уже работают службы и районная администрация.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жители Сочи жалуются на перебои с водоснабжением во многих районах города. По словам жителей, иногда воды нет в течение всего дня, и такая ситуация повторяется на протяжении нескольких месяцев, причем не только летом.