Жители Сочи жалуются на перебои с водоснабжением во многих районах города

Отключения воды затронуло большинство микрорайонов курортного города. По словам жителей, иногда воды нет в течение всего дня, и такая ситуация повторяется на протяжении нескольких месяцев, причем не только летом.

«Воду отключают без предупреждения. Например, заходите в душ, и вдруг резко прекращается вода», — рассказывает жительница Сочи Марина Позднякова.

Специалисты объяснили, что из-за высоких температур и отсутствия осадков снизился уровень подземного водоносного горизонта, поэтому не хватает ресурса. Также, по данным технических служб, объем потребления воды в этом году вырос уже более чем на 20%.

«Могут наблюдаться перебои водоснабжения потребителей в Центральном и Хостинском районах, особенно в селах, которые расположены в горных районах города. Для стабилизации водоснабжения в утреннее и ночное время суток мы проводим перераспределения ресурсов между районами путем регулирования водоснабжения на сетях», — объяснила начальник ситуационного центра водоканала Сочи Алина Инкина.

Пока решают проблему с перебоями, для населения организовали подвоз воды. В местном водоканале советуют рационально расходовать питьевую воду и не поливать огороды и клумбы в период высокого потребления — с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 23:00.

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