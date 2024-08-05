Рекордное количество питьевой воды израсходовали этим летом в Сочи

Об этом 5 августа сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в ходе совещания по вопросу обеспечения бесперебойной работы коммунального комплекса и инженерных сетей на пике летнего курортного сезона.

Он отметил, что в блоке ЖКХ круглосуточно дежурят порядка 900 специалистов. Специалисты оперативно выезжают в случае возникновения нештатных ситуаций. Этим летом фиксируется рекордный водоразбор — ежедневно город потребляет 450-470 тыс. кубометров ресурса. Это на 5% больше, чем прошлым летом.

Кроме того, в сравнении с предыдущим летом в пик курортного сезона до 1 тыс. 400 т увеличился среднесуточный объем ТКО. В этом году установили 1 тыс. 159 новых контейнеров. Также во всех районах Сочи разместили объекты для сбора крупногабаритных отходов. Их количество в 2024 году выросло почти на 40%.

«Сегодня в Сочи отдыхают около 213 тысяч туристов. И важно, чтобы все наши объекты, техника и сети бесперебойно работали при пиковых нагрузках. На коммунальных предприятиях сформированы дежурные и выездные бригады, регулярно проводится обследование систем. Каждый день в летнем межведомственном оперативном штабе начинается с мониторинга данных прошедших суток и постановки задач на текущие, чтобы обеспечить комфорт для сочинцев и гостей курорта», — сказал мэр Сочи Андрей Прошунин.

По итогам этого летнего сезона прогнозируется увеличение на 10% пассажиропотока на общественном транспорте. Ежедневно на дороги Сочи выходят более 800 автобусов. Их работу регулярно контролируют мониторинговые группы. До конца сентября по городу автобусы будут ходить до 23:00, в направлении Сочи–Адлер — до полуночи. Также до конца сентября продолжит действовать круглосуточный маршрут № 105А «Сочи-Аэропорт». Сообщения и звонки на единую горячую линию будут принимать по номеру 8-918-665-2-665 с 5:00 и до полуночи, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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