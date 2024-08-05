Подачу воды в СНТ «Ромашка» и «Восход» в Краснодаре восстановили

Жители садовых товариществ «Ромашка» и «Восход» в станице Елизаветинской накануне столкнулись с длительными перерывами в подаче холодной воды из-за нехватки мощности насосов.

Из-за долгого отсутствия холодной воды в домах местные жители выразили сильное возмущение.

Около 22:40 4 августа в МЦУ Краснодар сообщили о том, что водоснабжение в СНТ «Ромашка» и СНТ «Восход» восстановили. Система начала наполняться водой.

«В ближайшее время будет проработан вопрос модернизации системы подачи воды в садовые товарищества станицы Елизаветинской», — сообщает Муниципальный центр управления Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 5 августа в Елизаветинском сельском округе сообщили о том, что у поставщика холодной воды ООО «Вишневый сад» не хватает производственных мощностей насосов для бесперебойного водоснабжения СНТ «Ромашка» и «Восход».