Перебои с водой из-за нехватки мощности насосов начались в двух СНТ в Краснодаре

Жители садовых товариществ «Ромашка» и «Восход» в станице Елизаветинской столкнулись с длительными перерывами в подаче холодной воды.

Как сообщили в Елизаветинском сельском округе, у поставщика холодной воды ООО «Вишневый сад» не хватает производственных мощностей насосов.

Работы по увеличению мощностей запланированы на октябрь этого года. По всем вопросам жители СНТ могут обращаться в дежурно-диспетчерскую службу по Прикубанскому округу по телефону 214-33-39, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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