Ремонт на водопроводных сетях завершили в Темрюкском районе

О завершении основных ремонтных работ на магистральном водоводе вечером 3 августа сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«На магистральном водопроводе завершены основные аварийно- восстановительные работы. На данный момент вода пущена в систему слабым напором. После наполнения РЧВ вода будет подаваться потребителям в штатном режиме», — написал Бабенков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии без воды остались жители Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского сельских поселений.