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Ремонт на водопроводных сетях завершили в Темрюкском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/remont-na-vodoprovodnyh-setyah-zavershili-v-temryukskom-rajone
Ремонт на водопроводных сетях завершили в Темрюкском районе
Фото t.me/FedorBabenkov

О завершении основных ремонтных работ на магистральном водоводе вечером 3 августа сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«На магистральном водопроводе завершены основные аварийно- восстановительные работы. На данный момент вода пущена в систему слабым напором. После наполнения РЧВ вода будет подаваться потребителям в штатном режиме», — написал Бабенков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за аварии без воды остались жители Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского сельских поселений.

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