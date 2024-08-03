Семь поселков в Темрюкском районе остались без воды из-за аварии

Авария на магистральном водоводе в Темрюкском районе произошла 3 августа. В настоящее время без воды находятся жители Вышестеблиевского, Новотаманского, Таманского, Сенного, Ахтанизовского, Запорожского и Фонталовского сельских поселений.

Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в настоящее время ведутся ремонтные работы. Предположительно, они займут шесть — восемь часов.

«В связи со сложившейся ситуацией в администрациях поселений ведется прием заявок на подвоз воды. Администрацией района совместно с хозяйствующими субъектами для этих целей мобилизован необходимый транспорт», — написал Бабенков в Telegram.

Заявки на подвоз воды можно оставить по телефонам: Ахтанизовское СП +79184116497; Вышестеблиевское СП +79180570550; Запорожское СП +79180579682; Новотаманское СП +79189409888, +79139128313; Сенное СП +79180586920; Таманское СП +79898561351; Фонталовское СП +79184390308.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 2 августа без воды из-за аварии остались также 2 тыс. 500 жителей Новороссийска.