Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Из-за аварии без воды остались 2,5 тыс. человек в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-avarii-bez-vody-ostalis-2-5-tys-chelovek-v-novorossijske?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Из-за аварии без воды остались 2,5 тыс. человек в Новороссийске
Фото pexels.com

Авария на водоводе на улице Видова, 116 произошла вечером 2 августа. Специалисты обнаружили утечку на трубе диаметром 160 мм.

В настоящее время в связи с аварийно-восстановительными работами по устранению утечки ограничена подача воды в зоны водоснабжения № 14 и № 11. Без воды остаются 2 тыс. 500 человек, проживающих в этих районах.

Для жителей города, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам. После завершения ремонта водоснабжение будет восстановлено. ЧС не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийска.

Читайте также: где в Краснодаре отключат горячую воду в августе.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях