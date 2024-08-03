Из-за аварии без воды остались 2,5 тыс. человек в Новороссийске
Происшествия
03.08.2024 09:41
Авария на водоводе на улице Видова, 116 произошла вечером 2 августа. Специалисты обнаружили утечку на трубе диаметром 160 мм.
В настоящее время в связи с аварийно-восстановительными работами по устранению утечки ограничена подача воды в зоны водоснабжения № 14 и № 11. Без воды остаются 2 тыс. 500 человек, проживающих в этих районах.
Для жителей города, попавших в зону отключения, организуют подвоз воды автоцистернами по заявкам. После завершения ремонта водоснабжение будет восстановлено. ЧС не прогнозируется, сообщает МЦУ Новороссийска.
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