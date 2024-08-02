Ремонт на котельной: где в Краснодаре отключат горячую воду в августе

Отключения горячей воды в краевой столице связаны с профилактическими работами на самой крупной городской котельной, снабжающей теплоресурсами несколько районов Краснодара.

Для проведения плановых работ на ней будет временно приостановлена подача горячей воды. Кроме того, в августе подготовку сетей и котельных к зимнему сезону проведут и в других районах города. Завершить профилактику планируют до конца лета.

«По улице Айвазовского уложили новую трубу, чтобы обеспечить абонентов качественным ресурсом. На очереди замена ветхих участков на улицах Седина и Орджоникидзе. Также большие работы проводим в районе Российской и РМЗ. Там идет закольцовка котельных на улицах Новгородской и Бородина. Это нужно, чтобы при необходимости переключить потребителей с одного теплообъекта на другой и не создавать жителям дополнительных неудобств», — сказал главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Андрей Кочетков.

Также специалисты «Краснодартеплоэнерго» проведут ремонт на магистралях. Там при помощи диагностики с использованием роботизированной техники внутри труб нашли «тонкие» места. В августе такое исследование проведут в центре города и на магистральных теплосетях в сторону Славянского и Юбилейного микрорайонов.

Чтобы сократить сроки возможных внеплановых отключений горячей воды или отопления в холодное время года, во всех районах города устанавливают около 1 тыс. единиц новой запорной арматуры. Она делит сети на секции, чтобы в случае утечки можно было ограничить подачу ресурса локально, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С полным графиком отключения горячей воды можно ознакомиться по ссылке.

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