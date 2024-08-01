Почти 20 улиц в центре Краснодара 1 августа останутся без света
Общество
01.08.2024 07:43
Электричество на некоторых улицах краевого центра будут отключать с 9:00 до 17:00. Энергетики выполнят запланированные ремонтные работы на сетях.
В зону отключение попадают улицы:
- Ольховая;
- Платановая;
- Селезнева;
- Кирпичная;
- Школьная;
- Кирпичная;
- Академика Пустовойта;
- Благодарная;
- Черепичная;
- Калинина;
- Щорса;
- Ипподромная;
- Передовая;
- Стасова;
- Ставропольская;
- Коммунаров;
- Гоголя;
- Гимназическая;
- Красноармейская.
Для уточнения информации о плановых отключениях по вашему адресу, рекомендуется перейти по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля из-за плановых ремонтных работ в Краснодаре без света остались более 20 улиц.