Почти 20 улиц в центре Краснодара 1 августа останутся без света

Электричество на некоторых улицах краевого центра будут отключать с 9:00 до 17:00. Энергетики выполнят запланированные ремонтные работы на сетях.

В зону отключение попадают улицы:

Ольховая;

Платановая;

Селезнева;

Кирпичная;

Школьная;

Кирпичная;

Академика Пустовойта;

Благодарная;

Черепичная;

Калинина;

Щорса;

Ипподромная;

Передовая;

Стасова;

Ставропольская;

Коммунаров;

Гоголя;

Гимназическая;

Красноармейская.

Для уточнения информации о плановых отключениях по вашему адресу, рекомендуется перейти по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля из-за плановых ремонтных работ в Краснодаре без света остались более 20 улиц.