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Почти 20 улиц в центре Краснодара 1 августа останутся без света

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-1-avgusta-19-ulits-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-planovyh-rabot
Почти 20 улиц в центре Краснодара 1 августа останутся без света
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Электричество на некоторых улицах краевого центра будут отключать с 9:00 до 17:00. Энергетики выполнят запланированные ремонтные работы на сетях.

В зону отключение попадают улицы:

  • Ольховая;
  • Платановая;
  • Селезнева;
  • Кирпичная;
  • Школьная;
  • Кирпичная;
  • Академика Пустовойта;
  • Благодарная;
  • Черепичная;
  • Калинина;
  • Щорса;
  • Ипподромная;
  • Передовая;
  • Стасова;
  • Ставропольская;
  • Коммунаров;
  • Гоголя;
  • Гимназическая;
  • Красноармейская.

Для уточнения информации о плановых отключениях по вашему адресу, рекомендуется перейти по ссылке, сообщает ЕДДС Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 31 июля из-за плановых ремонтных работ в Краснодаре без света остались более 20 улиц.

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