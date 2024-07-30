Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 31 июля из-за плановых работ

В последний день июля в краевой столице энергетики снова будут выполнять запланированные ремонтные работы на сетях.

В связи с этим, с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

Ростовское шоссе;

Ярославская;

Ставропольская;

Стасова;

Базовская;

Суворова;

Московская;

Минская;

Славянская;

Красноармейская;

Красная;

Кирова;

Рождественская набережная;

проспект Чекистов.

Кроме того, с утра до вечера планово отключат свет в станице Старокорсунской на улицах: Мира, Интернациональной, Северной, Базарной, Чонгарской, Колхозной, Чапаева, Степной и Корсунской, сообщает ЕДДС Краснодара.

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