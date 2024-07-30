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Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 31 июля из-за плановых работ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-sveta-31-iyulya-iz-za-planovyh-rabot
Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 31 июля из-за плановых работ
Фото unsplash.com

В последний день июля в краевой столице энергетики снова будут выполнять запланированные ремонтные работы на сетях.

В связи с этим, с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Ростовское шоссе;
  • Ярославская;
  • Ставропольская;
  • Стасова;
  • Базовская;
  • Суворова;
  • Московская;
  • Минская;
  • Славянская;
  • Красноармейская;
  • Красная;
  • Кирова;
  • Рождественская набережная;
  • проспект Чекистов.

Кроме того, с утра до вечера планово отключат свет в станице Старокорсунской на улицах: Мира, Интернациональной, Северной, Базарной, Чонгарской, Колхозной, Чапаева, Степной и Корсунской, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители многоэтажек на востоке Краснодара 30 июля остались без воды из-за порыва трубы. Аварийная ситуация произошла на сети водоснабжения около улицы Симферопольской, 30/1.

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