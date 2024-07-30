Более 20 улиц в Краснодаре останутся без света 31 июля из-за плановых работ
Общество
30.07.2024 19:53
В последний день июля в краевой столице энергетики снова будут выполнять запланированные ремонтные работы на сетях.
В связи с этим, с 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Ростовское шоссе;
- Ярославская;
- Ставропольская;
- Стасова;
- Базовская;
- Суворова;
- Московская;
- Минская;
- Славянская;
- Красноармейская;
- Красная;
- Кирова;
- Рождественская набережная;
- проспект Чекистов.
Кроме того, с утра до вечера планово отключат свет в станице Старокорсунской на улицах: Мира, Интернациональной, Северной, Базарной, Чонгарской, Колхозной, Чапаева, Степной и Корсунской, сообщает ЕДДС Краснодара.
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