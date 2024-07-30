Жители многоэтажек на востоке Краснодара остались без воды из-за порыва трубы

Аварийная ситуация произошла днем 30 июля на сети водоснабжения около улицы Симферопольской, 30/1.

На водопроводе произошел порыв. В результате него жители многоквартирных домов на улицах Сормовской и Симферопольской на время остались без воды.

Сотрудники водоканала уже начали устранять порыв трубы. Специалисты откачали воду из колодца и разрыли траншею, чтобы установить причину повреждения.

На месте аварии работают 7 человек и 4 единицы техники. Восстановить подачу воды в Комсомольском микрорайоне планируют в ближайшие часы, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

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