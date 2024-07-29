Краснодарские фонтаны отключат с 1 августа на профилактику

Специалисты начнут профилактические работы на фонтанах краевой столицы накануне Дня Воздушно-десантных войск.

Фонтаны почистят, проверят электрическое и гидравлическое оборудование. Включать фонтаны будут по мере завершения профилактики — с 4 августа.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара выразили сожаление, что дата профилактики в этом году выпадает на День ВДВ.

«Существует негласная традиция купания в фонтанах. Но она вредна для здоровья. Вода в фонтанах техническая и обрабатывается реагентами», — уточнили в мэрии.

Проверка оборудования и настройка технологических циклов позволят обеспечить исправность фонтанов до конца сезона. Всего в Краснодаре работает 14 фонтанов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 26 июля руководитель департамента информационной политики мэрии Краснодара Павел Лаврентьев, который сам служил в ВДВ, сообщил о плановом отключении городских фонтанов 2 августа. Он напомнил о том, что вода в системе фонтанов — техническая, сильно хлорированная, поэтому купаться в ней небезопасно. Годом ранее Павел Лаврентьев был удивлен тому, что ежегодно 2 августа в Краснодаре стартуют профилактические работы с фонтанами. В связи с этим он обещал выяснить причины такого совпадения.