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Фонтаны отключат 2 августа в Краснодаре для профилактики

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/fontany-otklyuchat-2-avgusta-v-krasnodare-dlya-profilaktiki
Фонтаны отключат 2 августа в Краснодаре для профилактики
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Руководитель департамента информационной политики мэрии Краснодара Павел Лаврентьев сообщил о плановом отключении городских фонтанов 2 августа.

«Во-первых, ну, так совпало, во-вторых — это традиция. А если серьезно: вода в системе — техническая, сильно хлорированная, не надо в ней купаться. С заботой о военной элите страны, братья-десантники поймут», — написал Павел Лаврентьев в Telegram.

Он также напомнил, что купание в фонтанах опасно для здоровья, и попросил родителей объяснить это своим детям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», годом ранее Павел Лаврентьев, который сам служил в ВДВ, был удивлен тому, что ежегодно 2 августа в Краснодаре стартуют профилактические работы с фонтанами. В связи с этим он обещал выяснить причины такого совпадения.

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