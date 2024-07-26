Фонтаны отключат 2 августа в Краснодаре для профилактики

Руководитель департамента информационной политики мэрии Краснодара Павел Лаврентьев сообщил о плановом отключении городских фонтанов 2 августа.

«Во-первых, ну, так совпало, во-вторых — это традиция. А если серьезно: вода в системе — техническая, сильно хлорированная, не надо в ней купаться. С заботой о военной элите страны, братья-десантники поймут», — написал Павел Лаврентьев в Telegram.

Он также напомнил, что купание в фонтанах опасно для здоровья, и попросил родителей объяснить это своим детям.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», годом ранее Павел Лаврентьев, который сам служил в ВДВ, был удивлен тому, что ежегодно 2 августа в Краснодаре стартуют профилактические работы с фонтанами. В связи с этим он обещал выяснить причины такого совпадения.