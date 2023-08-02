«Для меня это загадка»: Павел Лаврентьев выяснит, почему в День ВДВ в Краснодаре не работают фонтаны

Недавно назначенный руководитель департамента информационной политики мэрии Краснодара Павел Лаврентьев сам служил в ВДВ и не понимает, почему профилактика городского фонтанного хозяйство ежегодно совпадает с профессиональным праздником российских десантников.

Он сообщил о том, что 2 августа в кубанской столице фонтаны работать не будут. По словам Павла Лаврентьева, он сам удивлен тому, что ежегодно в день ВДВ в Краснодаре стартуют профилактические работы с фонтанами, и пообещал выяснить у коллег причины этого. Лаврентьев добавил, что ни разу не видел, чтобы сослуживцы стремились купаться в фонтанах, и назвал это явление стереотипом.

«Я счастлив от того, что когда-то мне выпала честь оказаться частью истории величайших войск. Все сложилось так, как я не мог и мечтать. И я служил с самыми достойными, равняясь на них. Равняясь на вас, братья», — написал Павел Лаврентьев в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в день ВДВ в краевой столице пройдут торжественные церемонии возложения цветов к памятникам и монументам.

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