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Как Краснодар отметит День ВДВ: шествия по Красной не будет

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-krasnodar-otmetit-den-vdv-shestviya-po-krasnoj-ne-budet
Как Краснодар отметит День ВДВ: шествия по Красной не будет
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В день праздника в краевой столице пройдут торжественные церемонии возложения цветов к памятникам и монументам.

Десантники по традиции почтят память боевых товарищей, которые погибли в локальных войнах. Возложение цветов у Вечного огня на площади Памяти Героев пройдет 2 августа в 11:00. Также в этот день десантники могут почтить память у бюста генерала Маргелова и памятника студентам Краснодарского государственного института физической культуры, воинам-интернационалистам Валерию Королю, Вадиму Миронову и Павлу Пидине.

«Сегодня, когда в зоне специальной военной операции десантники выполняют самые ответственные задачи, это праздник особый. Сейчас стране очень тяжело, поэтому давайте все вместе объединимся и достойно отметим День ВДВ. С наступающим праздником! И пусть никто и ничто его не омрачит», — сообщил первый заместитель председателя городского Совета ветеранов Роман Соколовский.

Официального шествия на улице Красной не планируется, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», День ВДВ: когда отмечают, история и традиции праздника.

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