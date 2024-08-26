На 50% отремонтированы трубы, оставившие без воды 200 тыс. жителей Новороссийска

В Новороссийске 26 августа стартовал ремонт участка водовода по улице Фисанова в районе домов 140-162а.

В связи с ремонтом порядка 200 тыс. жителей города-героя столкнулись с отключениями воды. Сообщается, что ремонт не терпит отлагательств — износ сетей водоснабжения составляет 100%. Это не позволяет подать воду с большим давлением во всю южную часть Новороссийска.

Работы масштабные и займут не менее 16 часов. Существующий водовод выведут из эксплуатации и демонтируют. На время строительства нового водовода, произведут переврезку абонентов на временную линию водоснабжения.

Вечером 26 августа глава города-героя Андрей Кравченко сообщил, что работы по переврезке выполнены более, чем наполовину.

«Жителям организован подвоз питьевой воды по заявкам. Для доставки воды домой пожилым и маломобильным гражданам налажена работа волонтерского штаба», — написал Кравченко в Telegram.

Заявки на подвоз можно оставить до 20:00 по телефонам:

8(8617) 309860

8(8617) 309861

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Работа водовозок будет осуществляться до 23:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о масштабном отключении воды 26 и 27 августа жителей города-героя предупредили 24 августа. С адресным планом водоснабжения можно ознакомиться по ссылке.