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На 50% отремонтированы трубы, оставившие без воды 200 тыс. жителей Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-50-otremontirovany-truby-ostavivshie-bez-vody-200-tys-zhitelej-novorossijska
На 50% отремонтированы трубы, оставившие без воды 200 тыс. жителей Новороссийска
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске 26 августа стартовал ремонт участка водовода по улице Фисанова в районе домов 140-162а.

В связи с ремонтом порядка 200 тыс. жителей города-героя столкнулись с отключениями воды. Сообщается, что ремонт не терпит отлагательств — износ сетей водоснабжения составляет 100%.  Это не позволяет подать воду с большим давлением во всю южную часть Новороссийска.

Работы масштабные и займут не менее 16 часов. Существующий водовод выведут из эксплуатации и демонтируют. На время строительства нового водовода, произведут переврезку абонентов на временную линию водоснабжения.

Вечером 26 августа глава города-героя Андрей Кравченко сообщил, что работы по переврезке выполнены более, чем наполовину.

«Жителям организован подвоз питьевой воды по заявкам. Для доставки воды домой пожилым и маломобильным гражданам налажена работа волонтерского штаба», — написал Кравченко в Telegram.

Заявки на подвоз можно оставить до 20:00 по телефонам:

Работа водовозок будет осуществляться до 23:00.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о масштабном отключении воды 26 и 27 августа жителей города-героя предупредили 24 августа. С адресным планом водоснабжения можно ознакомиться по ссылке.

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