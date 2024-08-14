Особый охранный статус могут получить еще две природные территории в Сочи

Сейчас в городе-курорте девять особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью почти 30 га, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Это парки, лесные массивы и рощи в черте города, исторический облик которых важно сохранить, отметил градоначальник. На рабочем совещании в мэрии 14 августа рассмотрели предложения по предоставлению охранного статуса еще двум территориям.

«Среди перспективных участков — Раздольненский лесопарк и роща в селе Чемитоквадже. С экспертами Экологического совета сейчас готовим необходимые документы. Как только территории получат охранный статус, площадь городских ООПТ значительно увеличится», — написал Андрей Прошунин в Telegram.

Особый охранный статус территорий исключает на них деятельность, которая может привести к изменению исторически сложившегося природного ландшафта, снижению или уничтожению экологических, эстетических и рекреационных качеств.

Глава города-курорта добавил, что всего власти рассматривают 59 природных рекреаций для защиты от любой хозяйственной деятельности. Их перечень сформировали совместно с экспертами. В него вошли участки лесных массивов, лесопарки, парковые территории и скверы во всех районах города, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае создадут 37 особо охраняемых природных территорий. К примеру, такой статус получат территория на месте древнего Сарматского моря в Армавире и степь в Новопокровском районе.