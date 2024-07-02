В Краснодарском крае создадут 37 особо охраняемых природных территорий

Краснодарский край — лидер в России по созданию ООПТ. В 2016 году в регионе их было 376, а сейчас — 460. Чтобы сохранить их, власти муниципалитетов должны будут усилить совместную работу с экологами и местными жителями.

В числе уникальных природных территорий — Ясенская коса, где были обнаружены краснокнижные насекомые и растения, и остров в Ейске, который также называют «птичьим» из-за многочисленных гнездовий.

«На окончании Ейской косы стоял Цементный завод одного из купцов. Туда была проложена узкоколейная железная дорога. Но 110 лет назад, в 1914 году, после сильного шторма самая живописная часть косы отделилась и превратилась в остров», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

«Остров представляет собой кольцо. Иногда оно смыкается, иногда размыкается. А внутри образовалась лагуна», — добавляет ведущий научный сотрудник экскурсионно-массового отдела Ейского историко-краеведческого музея им. В. Самсонова Светлана Селюкова.

В Ейскую администрацию от общественников поступило еще пять предложений о сохранении некоторых территорий муниципалитета. Кроме того, они предложили усилить контроль на ООПТ.

«Постоянно мы наблюдаем на особо охраняемых природных территориях, как появляются свалки, мусор, костры. Там постоянно должна проводиться работа по недопущению и предотвращению этого. А если все-таки что-то произошло, то надо людей наказывать», — отмечает член Экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Экологи считают, что причинение вреда уникальной природе края человеком можно минимизировать. Для этого нужно защитить законом и пойменные леса, и луга, и реки в предгорьях Кавказа, и береговую линию Черного и Азовского морей.