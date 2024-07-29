Охраняемую территорию создадут на месте древнего Сарматского моря в Армавире

Статус особо охраняемой природной территории получат древние известняки.

Решение об этом приняли 29 июля во время выездного совещания, которое провел вице-губернатор Роман Лузинов. На мероприятии обсудили вопросы сохранения уникальных экосистем и зеленого фонда на Кубани.

«Вместе с экологами приняли решение придать статус ООПТ в Армавире – это мшанковые известняки на месте древнего Сарматского моря», — цитирует Лузинова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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