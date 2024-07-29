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Охраняемую территорию создадут на месте древнего Сарматского моря в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ohranyaemuyu-territoriyu-sozdadut-na-meste-drevnego-sarmatskogo-morya-v-armavire
Охраняемую территорию создадут на месте древнего Сарматского моря в Армавире
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Статус особо охраняемой природной территории получат древние известняки.

Решение об этом приняли 29 июля во время выездного совещания, которое провел вице-губернатор Роман Лузинов. На мероприятии обсудили вопросы сохранения уникальных экосистем и зеленого фонда на Кубани.

«Вместе с экологами приняли решение придать статус ООПТ в Армавире – это мшанковые известняки на месте древнего Сарматского моря», — цитирует Лузинова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае создадут 37 особо охраняемых природных территорий.  В 2016 году в регионе их было 376, а сейчас — 460.

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