Организатора группы сутенеров в Анапе задержали в Крыму

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники краевых управлений ФСБ и МВД России.

Организатор преступной группы скрылся после возбуждения уголовного дела. В ноябре его задержали на территории Крыма. Мужчину заключили под стражу.

Сейчас в зависимости от роли участников к уголовному делу привлекается 12 человек — 7 из них предъявили объявление и избрали меру пресечения, решается вопрос о предъявлении обвинения остальным участникам.

Следователи продолжают расследование, устанавливают обстоятельства преступления, сбор доказательств, а также устанавливают других возможных соучастников, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», группа лиц в возрасте от 32 до 44 лет подыскивала девушек, в основном приехавших на Кубань из других городов, в том числе несовершеннолетних, и склоняла их к оказанию интимных услуг на платной основе под угрозой применения физической силы.

Преступную группу организовал 37-летний мужчина, в которую вовлек более 10 человек. Притоны работали в Анапе, Краснодаре, Туапсе и в Крымском районе.