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Оперштаб: в Краснодарском крае не вводились дополнительные меры безопасности

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-v-krasnodarskom-krae-ne-vvodilis-dopolnitelnye-mery-bezopasnosti
Оперштаб: в Краснодарском крае не вводились дополнительные меры безопасности
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае 24 июня спокойная обстановка, все находится под полным контролем правоохранительных и силовых ведомств.

Дополнительных мер безопасности на территории Кубани профильными ведомствами и оперативными службами городов и районов не вводилось.

«В настоящее время фиксируются многочисленные факты распространения в социальных сетях фейков от ЦИПсО Украины. В социальных сетях и мессенджерах публикуются непроверенные и провокационные сообщения», — заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Власти призывают жителей не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после заявлений Евгения Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Воспользовавшись провокацией Пригожина, Киев готовится к наступлению, заявили в Минобороны РФ.

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