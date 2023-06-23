Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Минобороны РФ: воспользовавшись провокацией Пригожина, Киев готовится к наступлению

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-vospolzovavshis-provokatsiej-prigozhina-kiev-gotovitsya-k-nastupleniyu
Минобороны РФ: воспользовавшись провокацией Пригожина, Киев готовится к наступлению
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Министерстве обороны Российской Федерации ночью 24 июня опубликовали заявление о том, что киевский режим готовится к наступлению на бахмутском направлении.

Украина сосредотачивает на исходных рубежах подразделения после заявлений руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны РФ в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ опровергли распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения. Видеокадры о «нанесении МО РФ удара по лагерям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев выступили с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер».

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях