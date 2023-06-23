Минобороны РФ: воспользовавшись провокацией Пригожина, Киев готовится к наступлению

В Министерстве обороны Российской Федерации ночью 24 июня опубликовали заявление о том, что киевский режим готовится к наступлению на бахмутском направлении.

Украина сосредотачивает на исходных рубежах подразделения после заявлений руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на бахмутском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й и 36-й бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны РФ в Telegram.

В оборонном ведомстве уточнили, что военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Минобороны РФ опровергли распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения. Видеокадры о «нанесении МО РФ удара по лагерям ЧВК «Вагнер» являются информационной провокацией. ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Генерал Суровикин и генерал-лейтенант Алексеев выступили с обращением к бойцам ЧВК «Вагнер».