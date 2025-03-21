Оперштаб: состояние пострадавших при ЧС на нефтебазе спасателей среднетяжелое

Рано утром 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, ранения получили два человека.

Ранения получили двое спасателей, которые тушили горящие нефтепродукты. У одного из них диагностировали отравление, у второго — ожоги.

Пострадавшим оперативно оказали первую помощь и госпитализировали в больницу. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, они получают все необходимое лечение, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Жителям станицы Кавказской рекомендовали не покидать свои дома и не открывать окна. Управление Роспотребнадзора по краю провело лабораторные исследования качества воздуха. В станице Кавказской и Кропоткине превышены показатели бензола и деметилбензола.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе. Повреждения получил трубопровод между резервуарами. С горящей нефтебазы эвакуировали 30 сотрудников.

Во время тушения пожара утром 21 марта из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

ГИБДД Ставропольского края сообщило о том, что 21 марта около 4:00 на участке трассы «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км в Новоалександровском округе ввели временное ограничение движения из-за горящей нефтебазы. Позже в Кавказском районе ограничили движение на участке трассы регионального значения Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

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