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Оперштаб: сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/opershtab-soobshhenij-o-vzryvah-i-razrusheniyah-v-krasnodare-ne-postupalo
Оперштаб: сообщений о взрывах и разрушениях в Краснодаре не поступало
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По данным Минобороны РФ, 2 декабря около 18:00 киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением двух переоборудованных для поражения наземных целей зенитных ракет С-200.

Российские средства ПВО уничтожили украинские ракеты над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

В соцсетях появилась информация о громких звуках в небе над Краснодаром. Очевидцы предположили, что это были звуки работы в небе над Краснодаром системы ПВО.

По данным Единой Дежурно-диспетчерской службы Краснодара, сообщений о взрывах и разрушениях на территории краевого центра не поступало, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море.

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