Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море
Происшествия
01.12.2023 09:05
По данным Минобороны РФ, 1 декабря около 8:00 в западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер ВМС Украины.
В ведомстве сообщили, что катер следовал в направлении Крымского полуострова.
«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.
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