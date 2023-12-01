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Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/morskaya-aviatsiya-unichtozhila-ukrainskij-bezekipazhnyj-kater-v-chernom-more
Морская авиация уничтожила украинский безэкипажный катер в Черном море
Фото ajs1980518, pixabay.com

По данным Минобороны РФ, 1 декабря около 8:00 в западной части акватории Черного моря обнаружили безэкипажный катер ВМС Украины.

В ведомстве сообщили, что катер следовал в направлении Крымского полуострова.

«Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота», — говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

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