Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море

Катера, направлявшиеся к Крыму, обнаружили и ликвидировали в западной части акватории Черного моря.

Об этом утром 22 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

«22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены, следовавшие в направлении Крымского полуострова, четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены», — сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

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