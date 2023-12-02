Мэр Краснодара прокомментировал сообщения о вспышках в небе над городом

Глава Краснодара Евгений Наумов 2 декабря сообщил о том, что ВС РФ пресекли попытку террористической атаки по территории Краснодарского края.

«Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе, могу заверить — Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой. Вооруженные силы РФ сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего города. Никаких разрушений на территории краевого центра нет», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Глава города напомнил о недопустимости публиковать видеоматериалы работы военных и попросил соблюдать «информационную гигиену».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 декабря около 18:00 российские средства ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские зенитные ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. В соцсетях краснодарцы сообщили о громких звуках в небе над городом. Авторы видео предположили, что это были звуки работы системы ПВО. В ЕДДС Краснодара сообщили, что информации о взрывах и разрушениях в краевой столице не поступало.