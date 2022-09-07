Опасных предметов нет: в Новороссийске водолазы проверили дно моря, где турист нашел фосфор
Водолазы управления ГО и ЧС Новороссийска 6 сентября обследовали морское дно возле пляжа «Кристалл», где отдыхающий ранее нашел фосфор.
Похожий на камень предмет мужчина вынес из моря 3 сентября. При контакте с воздухом находка самовоспламенилась. На проверку морского дна отправили водолазов.
«Турист нашел на дне моря фосфор, который, как оказалось, является начинкой авиационной бомбы. Предположительно, 1942 года», — сказал глава управления ГО и ЧС администрации Новороссийска Игорь Васильев.
По его словам, снаряд мог попасть в море во время войны. С годами металл разложился, а фосфор остался на дне моря.
«В настоящий момент дно моря в районе пляжа, где был обнаружен фосфор, обследовано. Опасных предметов не выявлено», — цитирует Васильева ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», белый шарик, похожий на камень, турист достал со дна в нескольких метрах от берега. На берегу камень начал дымиться. Пока отдыхающие изучали и фотографировали находку, та взорвалась у них в руках и прожгла полотенца. Водолазы отправились на обследование морского дна.
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