Опасных предметов нет: в Новороссийске водолазы проверили дно моря, где турист нашел фосфор

Фото ngnovoros.ru

Водолазы управления ГО и ЧС Новороссийска 6 сентября обследовали морское дно возле пляжа «Кристалл», где отдыхающий ранее нашел фосфор.

Похожий на камень предмет мужчина вынес из моря 3 сентября. При контакте с воздухом находка самовоспламенилась. На проверку морского дна отправили водолазов.

«Турист нашел на дне моря фосфор, который, как оказалось, является начинкой авиационной бомбы. Предположительно, 1942 года», — сказал глава управления ГО и ЧС администрации Новороссийска Игорь Васильев.

По его словам, снаряд мог попасть в море во время войны. С годами металл разложился, а фосфор остался на дне моря.

«В настоящий момент дно моря в районе пляжа, где был обнаружен фосфор, обследовано. Опасных предметов не выявлено», — цитирует Васильева ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», белый шарик, похожий на камень, турист достал со дна в нескольких метрах от берега. На берегу камень начал дымиться. Пока отдыхающие изучали и фотографировали находку, та взорвалась у них в руках и прожгла полотенца. Водолазы отправились на обследование морского дна.