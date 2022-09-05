В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
Происшествия
05.09.2022 12:18
Инцидент произошел 3 сентября на пляже «Кристалл». Белый шарообразный предмет, напоминающий камень, турист достал со дна моря в нескольких метрах от берега. При контакте с воздухом камень начал дымиться, оставаясь при этом холодным.
Мужчина передал необычную находку жене и детям. Пока они изучали и фотографировали камень, тот взорвался у них в руках и прожег полотенца. Осколки камня продолжали дымиться и воспламеняться.
В отделе по курортам и туризму администрации Новороссийска сообщили, что это фосфор.
«Это фосфор, который на дне моря у нас с давних времен. При высоких температурах происходит то, что мы видим на видео при контакте с воздухом. Люди сами его достают!», — цитирует сообщение ведомства «Наша газета. Новороссийск».
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