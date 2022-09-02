Напугавшие туристов стоки на пляже «Приморский 1» в Сочи оказались дождевой водой

Напугавшие туристов стоки на пляже «Приморский 1» в Сочи оказались дождевой водой

О подозрительных стоках на пляже рассказали отдыхающие. По их словам, ежедневно в 10:00 там происходит сброс мутной воды в море.

В администрации курорта сообщили, что конструктивная особенность одной из бун этого пляжа — наличие внутри нее трубы. Через эту трубу происходит слив дождевых вод в море.

«Зачастую выходят воды с примесью глины, без каких-либо иных загрязнений. Контроль качества морской воды в Сочи проводится на регулярной основе, отклонений от допустимых параметров не фиксировалось. Администрацией Центрального района сформирована комиссия для дополнительной проверки локации», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

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