В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
Чтобы разобраться в ситуации, в район пляжа «2К22» выехала комиссия в составе специалистов управления ЖКХ, МУП БХО и «Концессий водоснабжения-Геленджик».
О «мутном гейзере» в море 31 августа сообщили в соцсетях отдыхающие. На видео, снятом с воздуха, видно крупное пятно, расходящееся по воде.
Специально созданная комиссия прошла весь маршрут ливневки. Также специалисты проверили лотки ливневой канализации и колодцы выше места, где уложена труба. Никаких видимых нарушений не обнаружили.
«Однако в поле зрения попала строительная площадка на улице Кирова. Чтобы сделать окончательные выводы, решено было обследовать саму трубу, уходящую под воду. А также все присоединения к ней. Коммунальщики работают над собранной информацией, обещают представить заключение и выводы о причинах произошедшего в ближайшие дни», — сообщила пресс-служба администрации Геленджика.
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