В Сочи на обработку пальм от вредителей дополнительно выделили 20 млн рублей
На курорте продолжают операцию по спасению пальм от вредоносных насекомых. На обработку растений из бюджета города дополнительно выделили 20 млн рублей.
Ранее в СМИ сообщалось, что Сочи рискует потерять пальмы из-за активности вредителей, в частности, бабочки-бурильщика. Насекомые широко распространились по территории курорта, а в последнее время начали мигрировать с городских улиц в поселки Лазаревское, Сергей-Поле, Бестужевское. По словам замдиректора по научной работе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Бориса Туниева, они поражают пальмы с шерстистыми стволами. Пальмы с гладкими стволами поедает долгоносик.
«Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик — примерно через пять лет», — цитирует Туниева РИА «Новости».
С начала года на обработку пальм от вредителей и болезней растений в бюджете Сочи предусмотрели свыше 9 млн рублей. Уже обработали более 3 тыс. растений. В августе по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского дополнительно направили еще 20 млн рублей. До конца года планируют шестикратно обработать порядка 7 тыс. пальм. Аналогичные мероприятия на своих территориях проводят санатории и крупные предприятия Сочи.
Кроме того, на курорте ведется мониторинг пораженных вредителями пальм, которые не подлежат сохранению. Деревья вырубают и измельчают до щепы, чтобы уничтожить личинок. На данный момент утилизировали порядка 2 тыс. сухостойных пальм.
Взамен уничтоженных растений высаживают новые. Уже посадили 400 деревьев трахикарпуса Форчуна, финика канарского, вашингтонии нитеносной, бутии и хамеропса. До конца года в Сочи планируют высадить еще порядка 400 деревьев.
На сегодняшний день наибольшую опасность представляют пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек. Их личинки прогрызают сердцевину пальмы и уничтожают точку роста. От этого растение погибает. Вредителей завезли на курорт вместе с посадочным материалом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи благодаря дополнительному финансированию высадили 188 пальм.
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