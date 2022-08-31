В Сочи на обработку пальм от вредителей дополнительно выделили 20 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Сочи

На курорте продолжают операцию по спасению пальм от вредоносных насекомых. На обработку растений из бюджета города дополнительно выделили 20 млн рублей.

Ранее в СМИ сообщалось, что Сочи рискует потерять пальмы из-за активности вредителей, в частности, бабочки-бурильщика. Насекомые широко распространились по территории курорта, а в последнее время начали мигрировать с городских улиц в поселки Лазаревское, Сергей-Поле, Бестужевское. По словам замдиректора по научной работе ФГБУ «Сочинский национальный парк» Бориса Туниева, они поражают пальмы с шерстистыми стволами. Пальмы с гладкими стволами поедает долгоносик.

«Если растения не обрабатывать, курорт просто потеряет свой субтропический облик — примерно через пять лет», — цитирует Туниева РИА «Новости».

С начала года на обработку пальм от вредителей и болезней растений в бюджете Сочи предусмотрели свыше 9 млн рублей. Уже обработали более 3 тыс. растений. В августе по поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского дополнительно направили еще 20 млн рублей. До конца года планируют шестикратно обработать порядка 7 тыс. пальм. Аналогичные мероприятия на своих территориях проводят санатории и крупные предприятия Сочи.

Кроме того, на курорте ведется мониторинг пораженных вредителями пальм, которые не подлежат сохранению. Деревья вырубают и измельчают до щепы, чтобы уничтожить личинок. На данный момент утилизировали порядка 2 тыс. сухостойных пальм.

Взамен уничтоженных растений высаживают новые. Уже посадили 400 деревьев трахикарпуса Форчуна, финика канарского, вашингтонии нитеносной, бутии и хамеропса. До конца года в Сочи планируют высадить еще порядка 400 деревьев.

На сегодняшний день наибольшую опасность представляют пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек. Их личинки прогрызают сердцевину пальмы и уничтожают точку роста. От этого растение погибает. Вредителей завезли на курорт вместе с посадочным материалом, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи благодаря дополнительному финансированию высадили 188 пальм.