В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора

Фото ngnovoros.ru

Сотрудники управления ГО и ЧС Новороссийска отправили водолазов на проверку морского дна у пляжа «Кристалл». Там один из отдыхающих поднял со дна белый фосфор, который взорвался при контакте с воздухом.

Об инциденте сообщили 5 сентября. В отделе по курортам и туризму администрации города объяснили, что белый фосфор на дне моря лежит давно, и люди сами его достают.

Тем же вечером стало известно, что сотрудники управления ГО и ЧС связались с женой туриста, нашедшего фосфор. Женщину попросили указать точное место находки.

На пляже 6 сентября водолазы обследуют дно в поисках фосфора, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», белый шарообразный предмет, похожий на камень, турист достал со дна в нескольких метрах от берега. При контакте с воздухом камень начал дымиться. Мужчина передал необычную находку жене и детям. Пока они изучали и фотографировали камень, тот взорвался у них в руках.