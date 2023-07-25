«Он всегда будет со мной»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко в память о муже сделала тату

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло вечером 28 апреля недалеко от станицы Березанской. У машины, в которой аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с работы, лопнуло колесо. Трое мужчин заметили аниматоров, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на девушку и мужчину. Они забрали деньги и банковские карты, с которых потом сняли более 180 тыс. рублей. Аниматоров жестоко убили, тела спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.