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«Он всегда будет со мной»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко в память о муже сделала тату

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/on-vsegda-budet-so-mnoj-vdova-ubitogo-animatora-kirilla-chubko-v-pamyat-o-muzhe-sdelala-tatu
«Он всегда будет со мной»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко в память о муже сделала тату

Дарья Чубко опубликовала в соцсетях видео из тату-салона, где она нанесла на руку изображение погибшего мужа.

«19 июля, перед самым днем рождения я сделала себе памятное тату с моим самым любимым человеком. Я не хотела встречать день рождения без Кирилла… И теперь он всегда будет рядом со мной. Безумно любила, люблю и буду любить!» — написала в соцсетях Дарья Чубко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло вечером 28 апреля недалеко от станицы Березанской. У машины, в которой аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с работы, лопнуло колесо. Трое мужчин заметили аниматоров, и решили их ограбить и убить.

Бандиты напали на девушку и мужчину. Они забрали деньги и банковские карты, с которых потом сняли более 180 тыс. рублей. Аниматоров жестоко убили, тела спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.

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