«Он всегда будет со мной»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко в память о муже сделала тату
Дарья Чубко опубликовала в соцсетях видео из тату-салона, где она нанесла на руку изображение погибшего мужа.
«19 июля, перед самым днем рождения я сделала себе памятное тату с моим самым любимым человеком. Я не хотела встречать день рождения без Кирилла… И теперь он всегда будет рядом со мной. Безумно любила, люблю и буду любить!» — написала в соцсетях Дарья Чубко.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», двойное убийство произошло вечером 28 апреля недалеко от станицы Березанской. У машины, в которой аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались с работы, лопнуло колесо. Трое мужчин заметили аниматоров, и решили их ограбить и убить.
Бандиты напали на девушку и мужчину. Они забрали деньги и банковские карты, с которых потом сняли более 180 тыс. рублей. Аниматоров жестоко убили, тела спрятали, а машину сожгли. Подозреваемых задержали в Краснодаре, Тихорецком и Апшеронском районах. Жители Краснодарского края создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц.