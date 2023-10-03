Около горящего в Полтавской мусорного полигона загрязнения воздуха не выявили

В связи с пожаром на полигоне твердых бытовых отходов сотрудники краевого управления Роспотребнадзора взяли пробы атмосферного воздуха в трех населенных пунктах Красноармейского района.

Воздух на предмет загрязнения исследовали в ближайших к полигону населенных пунктах по направлению ветра — в хуторе Трудобеликовском, поселке Элитном, станице Полтавская.

По результатам лабораторных исследований превышение гигиенических нормативов загрязняющих веществ не установлено, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

По данным краевого оперштаба, сейчас горение на полигоне ТБО локализовано. Сотрудники МЧС ведут окарауливание территории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на полигоне твердых бытовых отходов в станице Полтавской поступило в ЕДДС Красноармейского района 3 октября в 2:28. Площадь пожара составляет 5 га. В ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 24 единиц техники.