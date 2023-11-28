Ограничения судоходства продолжают действовать в морпортах Краснодарского края

По данным Минтранса РФ, до завершения шторма в Черном море суда торгового флота останутся на рейдах и в открытом море.

Минтранс России по поручению президента России Владимира Путина продолжает координировать работы по ликвидации последствий непогоды и восстановлению режима работы транспорта в регионах.

«В морских портах Краснодарского края сохраняются ограничения на судоходство. Торговый флот до завершения шторма остается на рейдах и в открытом море. Капитаны морских портов РФ в черноморском бассейне в связи с сильным штормом сохраняют необходимые меры обеспечения безопасности судоходства», — говорится в сообщении Минтранса России в Telegram.

В ведомстве добавили, что железнодорожники вводят в график поезда, задержанные из-за шторма на Черноморском побережье. Пассажиров обеспечивают питанием и питьевой водой.

Сейчас движение на участке Лазаревская — разъезд Водопадный, где размыло насыпь железной дороги, организовано по одному пути в реверсивном режиме. Восстановлена контактная сеть на участке между станциями Лоо и Дагомыс. Основные силы задействованы для предотвращения разрушения береговой линии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 26 ноября в Черном и Азовском моря начался сильный шторм. Скорость ветра на побережье достигала 30-35 м/с. Из-за непогоды движение паромов на Керченской морской переправе между Краснодарским краем и Крымом приостановили, паромную переправу закрыли.

В Сочи с вечера 26 ноября приостановили движение поездов. Днем 27 ноября в Сочи задерживалось отправление более 50 поездов дальнего следования. Утром 28 ноября число задержанных поездов в Сочи сократилось до 17.