Из-за поврежденных ж/д путей в Сочи по-прежнему задерживаются 17 поездов

Движение поездов на курорте приостановили с вечера 26 ноября из-за разгула стихии. Днем 27 ноября в Сочи задерживалось отправление более 50 поездов дальнего следования.

Задержанные поезда постепенно вводят в график движения. Железнодорожники сокращают стоянки в пути следования, обеспечивая нагон времени. Утром 28 ноября число задержанных поездов в Сочи сократилось до 17.

Пассажиров задержанных поездов обеспечили питьевой водой и питанием. Всего на вокзалах выдали 12,5 тыс. продуктовых наборов.

К работам по ликвидации последствий от разгула стихии на железнодорожных путях в Сочи привлекли 158 человек. Уже удалось восстановить поврежденную контактную сеть на участке между Дагомысом и Лоо. Движение на участке Лазаревская — Водопадный, где ранее размыло насыпь дороги во время шторма, организовали в реверсивном режиме по сохранившемуся пути, сообщает пресс-служба РЖД.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всем пассажирам задержанных поездов начислят по 4 тыс. баллов в программе лояльности «РЖД Бонус». Ситуация с задержкой поездов в Сочи находится под личным контролем главы РЖД Олега Белозерова. В компании организовали работу оперативного штаба.