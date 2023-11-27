Движение поездов в Сочи восстановили после длительного перерыва

Из-за разгула стихии на курорте 26 ноября приостановили движение пассажирских поездов. Отправления ожидали около 50 рейсов.

Днем 27 ноября движение поездов в Сочи удалось восстановить. Транспорт пустили на участке Лазаревская — Водопадный, где ранее размыло насыпь железнодорожного полотна.

Сейчас в Сочи задерживается отправление 27 пассажирских поездов дальнего следования. Между Адлером и Туапсе отменили 21 пригородный поезд и сократили маршрут еще для шести электричек.

Пассажиры, чьи поезда задерживаются более чем на 4 часа, обеспечены водой и питанием. На вокзалах Краснодар-1, Туапсе, Ростов-Главный и Сальск выдали уже более 8 тыс. продуктовых наборов. Всем пассажирам задержанных поездов начислят по 4 тыс. баллов в программе лояльности «РЖД Бонус».

Ситуация с задержкой поездов в Сочи находится под личным контролем главы РЖД Олега Белозерова. В компании организовали работу оперативного штаба.

Сейчас железнодорожники продолжают делать все необходимое для восстановления графика движения поездов — укрепляют берег возле путей в Лазаревском районе и восстанавливают поврежденную контактную сеть, сообщает пресс-служба РЖД.

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