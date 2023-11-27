Пассажиров застрявших в Сочи электричек пересаживают на автобусы

Глава Сочи Алексей Копайгородский 27 ноября провел выездной оперштаб.

Специалисты продолжают восстановительные работы на ж/д путях в Лазаревском районе. Людей пересаживают из электричек в автобусы, которые дополнительно запустили утром.

Общественный транспорт в городе ходит стабильно, аэропорт работает в штатном режиме.

Сейчас в ликвидации последствий непогоды участвуют более 800 специалистов аварийных и экстренных служб, а также ресурсоснабжающих предприятий.

Часть работ закончили еще ночью, сейчас 36 бригад точечно подключают абонентов. Несколько котельных перевели на запасные дизель-генераторы. Перебоев с водой на курорте нет. Эвакуировать жителей не нужно, но на случай непредвиденных ситуаций подготовили транспорт и пункты временного размещения во всех районах.

Сейчас проход на пляжи курорта запретили исходя из требований безопасности.

«Уважаемые сочинцы и гости курорта, будьте осторожны! Сегодня на море сильный шторм, на побережье и в горах продолжаются осадки, распланируйте свой день так, чтобы не подвергать себя опасности и максимально обезопасить себя и своих близких», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 50 пассажирских поездов задерживаются в Сочи из-за разгула стихии.