Ограничения на полеты сняли в аэропорту Краснодара, задержаны 17 рейсов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэрогавани столицы Кубани ввели ночью 30 ноября.

Ограничения действовали с 3:11, их сняли в 10:14. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По данным онлайн-табло аэропорта на 10:40, на вылет задерживаются рейсы в Екатеринбург, Тбилиси, Москву (два борта), Дубай, Новосибирск и Санкт-Петербург.

На прилет задерживаются рейсы из Махачкалы, Москвы (два борта), Екатеринбурга, Дубая, Новосибирска (два борта), Стамбула, Санкт-Петербурга и Еревана.

Актуальную информацию о времени вылета пассажиры могут уточнить у авиакомпаний, на онлайн-табло или в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Геленджика 30 ноября в 2:25. Их отменили в 7:20. Над Краснодарским краем и Черным морем в ночь на 30 ноября сбили 24 украинских беспилотника.

