Огонь охватил 400 кв. метров склада на улице Золотая Рыбка в Новороссийске

Пожар произошел днем 28 июля на улице Золотая Рыбка города-героя.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что загорелся склад кровельного производителя, огонь и дым охватили большую часть здания.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 13:47. Пожарные по прибытии установили, что загорелось складское помещение на площади 400 кв. м.

На тушении работают 2 звена ГДЗС, 27 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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