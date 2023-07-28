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Огонь охватил 400 кв. метров склада на улице Золотая Рыбка в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ogon-ohvatil-400-kv-metrov-sklada-na-ulitse-zolotaya-rybka-v-novorossijske?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Огонь охватил 400 кв. метров склада на улице Золотая Рыбка в Новороссийске
Фото t.me/nvrsk_road

Пожар произошел днем 28 июля на улице Золотая Рыбка города-героя.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. На кадрах видно, что загорелся склад кровельного производителя, огонь и дым охватили большую часть здания.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 13:47. Пожарные по прибытии установили, что загорелось складское помещение на площади 400 кв. м.

На тушении работают 2 звена ГДЗС, 27 человек и 9 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Новость дополняется.

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