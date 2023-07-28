Площадь пожара на складе в Новороссийске выросла до 1000 кв. метров

Крупное возгорание произошло днем 28 июля на улице Золотая Рыбка в районе кровельного центра.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 13:47. Пожарные по прибытии установили, что загорелось складское помещение на площади 400 кв. м.

В 14:48 стало известно, что площадь пожара на складе выросла до 1 тыс. кв. метров. В 14:51 его локализовали.

Огонь на складе тушат 56 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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