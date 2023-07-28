Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Площадь пожара на складе в Новороссийске выросла до 1000 кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ploshhad-pozhara-na-sklade-v-novorossijske-vyrosla-do-1000-kv-metrov
Площадь пожара на складе в Новороссийске выросла до 1000 кв. метров
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Крупное возгорание произошло днем 28 июля на улице Золотая Рыбка в районе кровельного центра.

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона в 13:47. Пожарные по прибытии установили, что загорелось складское помещение на площади 400 кв. м.

В 14:48 стало известно, что площадь пожара на складе выросла до 1 тыс. кв. метров. В 14:51 его локализовали.

Огонь на складе тушат 56 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: загорелась свалка на площади 400 кв. метров в Белореченском районе. Возгорание произошло около полудня 27 июля на территории Родниковского сельского поселения. Пламя удалось локализовать, пострадавших нет.

Статьи
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Доктор Мясников рассказал, как жить после сердечного приступа
Доктор Мясников рассказал, как жить после сердечного приступа
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях