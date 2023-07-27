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Загорелась свалка на площади 400 кв. метров в Белореченском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zagorelas-svalka-na-ploshhadi-400-kv-metrov-v-belorechenskom-rajone
Загорелась свалка на площади 400 кв. метров в Белореченском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Возгорание произошло около полудня 27 июля на территории Родниковского сельского поселения. Пламя удалось локализовать, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 12:13. Пожарные прибыли на место в 12:26. Они установили, что на открытой территории горит мусор. Площадь возгорания составила 400 кв. м. В 14:29 пожар локализовали, в 15:00 ликвидировали открытое горение.

К тушению привлекли 18 человек и 7 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Незамедлительно после происшествия были приняты все необходимые меры. В настоящее время тушением возгорания занимается управление ГО и ЧС района. Пожарные расчеты на месте. Организована беспрерывная подача воды. Производим доставку бульдозера и другой тяжелой техники к месту. Процесс и ситуация находятся под контролем», — написал глава Белореченского района Сергей Сидоренко в Telegram.

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