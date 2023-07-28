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Крыша двухэтажного магазина на площади 400 кв. метров сгорела в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krysha-dvuhetazhnogo-magazina-na-ploshhadi-400-kv-m-sgorela-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Крыша двухэтажного магазина на площади 400 кв. метров сгорела в Краснодаре
Фото из соцсетей

Пожар произошел ночью 28 июля на улице Покрышкина, в районе ТРЦ «Красная Площадь».

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 2:38. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась кровля двухэтажного здания на площади 100 кв. м.

В 4:26 пожар локализовали на площади 400 кв. м, в 5:30 полностью потушили. В тушении пожара участвовали 56 человек и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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