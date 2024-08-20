«Интерфакс»: ребенок погиб и 3 пострадали при взрыве в многоэтажке Новороссийска

Взрыв невыясненного происхождения услышали вечером 20 августа в одном из многоэтажных жилых домов на Анапском шоссе.

Предположительно, взрыв произошел в одной из квартир на 13-м этаже.

В результате погиб 16-летний подросток. Еще трое детей в возрасте 16, 17 и 10 лет получили травмы. Их госпитализировали в больницу Новороссийска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Официальных комментариев пока не поступало. По словам очевидцев в соцсетях, в результате взрыва в квартирах вылетели стекла.

В пресс-службе МЧС Кубани сообщили о том, что идут следственные действия.

Читайте также: директора агрокомпании пытались взорвать в собственном доме в Краснодарском крае.