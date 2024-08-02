Директора агрокомпании пытались взорвать в собственном доме в Краснодарском крае

В дежурную часть ОМВД России по Новопокровскому району 1 августа поступило сообщение о повреждении имущества жителя поселка Незамаевский.

По словам мужчины, ночью он услышал хлопок во дворе своего дома, а утром обнаружил повреждения стеклопакета входной двери и бампера автомобиля.

Никто из людей в доме не пострадал. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Они осмотрели двор, где обнаружили и изъяли составные части и фрагменты устройства неустановленного типа.

Изъятое направили на экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

По данным Telegram-канала Mash, хлопок произошел в доме 46-летнего главы агрокомпании «Незамаевское».

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