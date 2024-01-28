65-летний ревнивец пытался взорвать машину сожителя бывшей жены в Краснодаре

Преступление произошло 27 января. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Житель Краснодара сообщил в полицию, что в начале движения его автомобиля произошел хлопок, похожий на взрыв. В результате инцидента он не пострадал, а машина не получила технических повреждений.

Прибывшие на место полицейские осмотрели место происшествия и изъяли элементы самодельного взрывного устройства, его направили на экспертизу.

Вскоре правоохранители установили личность преступника, установившего СВУ на автомобиль мужчины. Им оказался 65-летний местный житель. Он признался, что самостоятельно изготовил взрывное устройство и установил его на машину нового сожителя своей бывшей супруги. На этот поступок его подтолкнула ревность.

На задержанного завели уголовное дело о хулиганстве по ч.3 ст. 213 УК РФ. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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