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В Краснодаре мужчина выстрелил в водителя иномарки во время конфликта на Дубинке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-muzhchina-vystrelil-v-voditelya-inomarki-vo-vremya-konflikta-na-dubinke
В Краснодаре мужчина выстрелил в водителя иномарки во время конфликта на Дубинке
Фото Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края

Инцидент произошел 24 января около 8:00 на улице Болотникова. Хулигана задержали по горячим следам.

В то утро между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Во время ссоры 41-летний мужчина выстрелил в автомобиль Toyota, в салоне которого находился его оппонент.

В связи с тем, что мужчина пренебрег нормами поведения в общественном месте и продемонстрировал неуважение к обществу, на него завели уголовное дело о хулиганстве по ч.2 ст. 213 УК РФ.

Первомайский районный суд заключил подозреваемого под стражу до 24 марта, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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