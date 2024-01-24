Житель Кубани выстрелил в знакомого из обреза и ударил его топором по голове

Преступление произошло в селе Новомихайловском Гулькевичского района.

Сотрудникам полиции поступила информация из больницы, что к ним поступил пациент с травмами разной степени тяжести. Выяснилось, что у пострадавшего накануне произошел конфликт со знакомым. В мужчину выстрелили из огнестрельного оружия и ударили топором по голове. После этого злоумышленник скрылся с места на своей машине.

Вскоре полицейские нашли автомобиль мужчины на обочине дороги в сторону села Отрадо-Кубанского и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель. Оказалось, что он стрелял в знакомого из обреза охотничьего ружья. Мужчина спрятал оружие и боеприпасы после преступления на одной из улиц Отрадо-Кубанского.

По факту произошедшего в полиции проводят проверку. Оружие изъяли и направили на исследование, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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